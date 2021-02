CorSera - Basta un niente per tornare negli inferi! Napoli spaesato, lento e a tratti impaurito. Gattuso è una furia

Ultime notizie Napoli - Basta un niente per tornare negli inferi. Inizia così il focus del Corriere della Sera su Granada-Napoli 2-0, del quale vi proponiamo uno stralcio.

"Il Napoli si presenta in Europa League contro il Granada come la squadra spaesata, lenta e a tratti anche impaurita di qualche settimana fa. Ricade negli errori in fase difensiva e resta immobile sul contropiede finalizzato da Kenedy. Il primo tempo scorre senza che il Napoli accenni a una reazione significativa. Gattuso è una furia e non ha molte alternative in panchina. Tra sette giorni servirà un’impresa per centrare gli ottavi"