CorSera - 78 infortuni in A, si gioca troppo: con i nuovi format sarà anche peggio

Tanti, troppi infortuni in questa stagione. E non è una questione solo italiana, ma di tutta Europa. Il Corriere della Sera scrive:

"«Si gioca troppo»: lo dicono gli allenatori, i dirigenti, i medici e il sindacato. Ma rallentare è impossibile. Nel tranquillo weekend (di paura) che sta per cominciare ci sono 109 giocatori fermi ai box in Premier, 78 in A, 70 in Bundes, 45 nella Liga e 21 in Francia: numeri diversi tra loro, come differenti sono le caratteristiche dei campionati. Il formato della nuova Champions, al via nella prossima stagione, prevede 2 partite in più nella prima fase. Mentre il Mondiale per Club del 2025, con 32 squadre (e 50-60 milioni per la sola partecipazione) è stato contestato duramente dalla Fifpro, il sindacato mondiale dei calciatori: «Il calendario annunciato è rischioso per la salute, la Fifa l’ha deciso senza consultarci». Si giocherà negli Usa in estate, un anno prima del Mondiale, quello «vero» che passa a 48 partecipanti: il tutto in un clima per lo più caldo e umido, soprattuttodurante le ore diurne, quelle compatibili con la trasmissione delle partite anche in Europa e in Asia".