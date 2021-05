Corsa Champions, serve percorso netto: quattro vittorie regalerebbero la qualificazione certa al Napoli

Napoli Calcio - Da una parte c’è la grande amarezza per essere (ri)usciti subito dalla zona Champions, in cui il Napoli aveva appena rimesso piede dopo una rincorsa di 92 giorni, culminata il 26 aprile con il blitz in casa del Torino. Dall’altra la consapevolezza più rassicurante di essere ancora padroni del proprio destino, perché facendo bottino pieno contro Spezia, Udinese, Fiorentina e Verona gli azzurri avrebbero la certezza matematica di arrivare tra le prime quattro: a prescindere dai risultati delle dirette concorrenti.

Come riporta La Repubblica: