Corsa alla Champions, la gufata di Tuttosport sul Napoli: è favorito sulla Juve, ma occhio alle squadre che cercano punti salvezza

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Pirlo, però, fa i conti guardandosi soprattutto alle spalle: il Napoli, vincendo tutte le sei partite che ancora restano, senza incorrere in passi falsi, arriverebbe a quota 81 punti. Per farne 82 la Juventus deve accumulare 17 punti nelle ultime sei giornate: vale a dire sei vittorie perché, con cinque vittorie e un pareggio, sarebbero 16 punti. E con 16 punti Juventus e Napoli finirebbero appaiate: regolamento alla mano, in caso di parità, si guarda ai punti negli scontri diretti (le due squadre sono in parità, vittoria del Napoli al Maradona, vittoria bianconera all’Allianz), ai gol negli scontri diretti (altra parità, 2-1 a Torino 1-0 a Napoli), poi alla differenza reti generale (in questo momento la Juventus sarebbe in leggero vantaggio, 35 contro 34), alle reti totali realizzate (qui è in vantaggio il Napoli, con 71 gol fatti contro i 64 dei bianconeri) e, infine, al sorteggio. Guardando al calendario, il percorso del Napoli sembra più semplice, anche perché la Juventus, dopo il Milan, dovrà ospitare anche la capolista Inter. Ma occhio anche alle squadre che cercano punti salvezza: possono diventare imprevedibili".