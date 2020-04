CorrSera - Taglio agli stipendi, rottura tra Lega ed AIC! Si valutano analisi del sangue ai calciatori per riprendere

Ultimissime notizie calcio - Prosegue la trattativa tra l'Assemblea della Lega di Serie A e l'AIC per la questione relativa agli stipendi da sospendere ai calciatori a causa dell'allarme Coronavirus. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera oggi in edicola, si è giunti ormai ad un punto di rottura tra le parti. Come se già non fosse sufficiente questa situazione, a loro volta i club non trovano una intesa sulla ripresa del campionato, con questi due temi che in maniera del tutto inevitabile, stanno infiammando tutto il mondo del calcio a livello europeo e non solo. L'idea dei club è quella di seguire, per la questione della sospensione delle mensilità, la strada della Juventus, pagando febbraio ma non marzo ed aprile. Se si riprenderà a maggio, in tal caso, i calciatori saranno privati di due stipendi, mentre se tutto dovesse saltare definitivamente sarebbero quattro le mensilità che non saranno riconosciute loro. L'AIC, dal canto suo, chiede la sospensione di una sola mensilità in attesa di novità e di sviluppi. Si valuta anche, per riprendere, di attivare rigidi protocolli di controllo. Tra le misure si parla di analisi del sangue (i tamponi sono vietati) ai calciatori per stabilire chi ha avuto o meno il virus.

Serie A