CorrSera - Sull’orlo del baratro, il Napoli si sveglia e rimonta: tifosi inferociti ma quanti rimpianti

«Se non giocheremo sempre da Napoli perderemo con chiunque», Calzona ammonisce i suoi giocatori, protagonisti di una gara dal duplice volto. Sconcertante nel primo tempo, tanto da provocare la contestazione dei 2500 tifosi arrivati a Monza. Scintillante, come nella stagione dello scudetto nella ripresa, quando nel giro di 13 minuti, fra il 55’ e il 68’, hanno ribaltato la gara.

Il Napoli vince a Monza ma che rischio

Come riporta Il Corriere della Sera, gli ultrà del Napoli sono inferociti, denunciando fra striscioni e cori la mancanza di attributi dei giocatori e invitandoli fra i fischi ad andare a lavorare. In questo clima elettrico, il Napoli rientra in campo nella ripresa con un atteggiamento rinnovato: sono però i colpi dei campionissimi e i cambi del tecnico a invertire il trend. Ma quanti rimpianti.