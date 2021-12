CorrSera - Procuratori-società: agenti e calciatori stressano le trattative per le fughe a zero

Le ultime di calciomercato sulle strategie cambiate da procuratori e società riguardo gli addii a zero.

La nuova strategia di tanti procuratori, e di conseguenza dei calciatori che assistono, è ormai svelata: arrivare alla scadenza del contratto per massimizzare i futuri ingaggi e intascare cospicue commissioni. Stressano le trattative, le società, gli ambienti, ma alla fine ottengono ciò che vogliono: montagne di denaro. In passato qualcuno ci provava e ogni tanto ci riusciva, però il potere dei club era maggiore e raramente un campione se ne andava gratis. Adesso è tutto differente: in estate ci sono state le fughe a costo zero di Messi, Donnarumma, Calhanoglu; tra sei mesi la questione toccherà un numero molto superiore di stelle. I quali da gennaio potranno cominciare a trattare con società diverse dalle loro, a patto che le informino. La linea tracciata dai procuratori è chiara, la contromossa dei club potrebbe avere effetti importanti a gennaio: piuttosto che perderti gratis a giugno, provo a venderti adesso. Un’idea che si scontra spesso con le volontà di giocatori e agenti, e anche con i progetti degli allenatori, ma a volte può mettere d’accordo tutti.