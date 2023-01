CorrSera - Osimhen arriva a 10 gol: mette il timbro anche sulla vittoria con la Sampdoria

Il Napoli batte la Sampdoria con Osimhen che mette il timbro anche sulla partita di Serie A. Arriva l'analisi del Corriere della Sera:

Osimhen arriva a quota dieci gol: è suo il timbro su una vittoria che è diventata piena soltanto a pochi minuti dalla fine. Il nigeriano batte Audero in scivolata dopo una ventina di minuti dal fischio di inizio, poi crea dal nulla un’occasione da rete e se Rincon non si fiondasse su di lui nel tentativo goffo di fermarlo avrebbe potuto chiudere prima la pratica con una doppietta. Abisso opta per l’espulsione diretta.