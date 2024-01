CorrSera - Napoli-Inter sarà confronto filosofico tra il calcio tradizionale e quello modernissimo: spunta la favorita

Antico e moderno, analogico e digitale; dune immacolate e grattacieli che superano i 300 metri. È difficile però stabilire se ci sono più contrasti nella capitale di un regno controverso come l’Arabia Saudita o nella finale di Supercoppa di domani sera tra Napoli e Inter.

Come riporta Il Corriere della Sera:

"8 mesi dopo, reduci dalle semifinali vinte 3-0 con Fiorentina e Lazio, i due mondi di Mazzarri e Inzaghi paiono lontanissimi. Il primo, per necessità contingenti ma anche per convinzione, ha appena varato la difesa a 3 (quasi sempre a 5) che ha fatto le sue fortune, ritrovando quella compattezza fondamentale per assorbire i colpi nemmeno troppo appuntiti della squadra di Italiano e colpire in contropiede. Il secondo si è appena goduto la prova d’orchestra forse migliore della stagione per intensità e qualità del gioco distribuite lungo tutto l’arco della partita: una prova di forza e di bellezza che ha abbagliato anche Maurizio Sarri. Se ai commentatori americani della Cbs questa Inter ricorda il mitico Barça, che dire del Napoli di Mazzarri in versione araba? Il battesimo della difesa a 3 è coinciso con una prestazione operaia, dove l’organizzazione è la chiave, ma contano tanto anche lo spirito di sacrificio e la scaltrezza degli attaccanti nel monetizzare le rare occasioni".