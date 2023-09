CorSera - Napoli confuso e senza idee, chi stravince deve ripartire da zero se cerca nuove ambizioni

La rimonta è un segnale: la sconfitta diventa pareggio in tre minuti, con buona pace di Kvara che, sostituito nel finale, ha una reazione di stizza. Inedita, per la verità. Il Napoli ha visto i lupi, li ha fermati, ma non li ha battuti. Ed è questo il punto, vista la differenza tecnica. Il Napoli di Garcia è proprio tutta un’altra cosa da quello che quattro mesi fa festeggiava lo scudetto.

"Chi stravince deve ripartire da zero se cerca nuove ambizioni, ma questo è un gruppo che dà l’idea di essere confuso, senza idee. Scarico. C’è tempo davanti, ma sarà difficile, quest’anno, che le altre concorrenti concedano respiro. Svegliarsi dal torpore nella ripresa, com’è successo ieri sera a Marassi, porta solo un punticino non la gloria. Il Napoli come il Genoa è reduce da un k.o.; il Genoa a differenza del Napoli mette in campo un pressing ordinato e funzionale. Politano e Raspa, due gol e rimonta. La sconfitta è evitata, non la delusione per la prestazione".

