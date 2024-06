CorrSera - Kvara rivendica i mancati guadagni dei due anni già trascorsi! ADL non vuole fissare la clausola per un motivo

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere della sera fa il punto della situazione in merito alle ultime notizie relative agli sviluppi di calciomercato SSC Napoli:

Calciomercato Napoli, cosa svela CorSera su Kvaratskhelia

"Antonio Conte deve (ri)costruire il Napoli sulle macerie, lo sapeva prima di arrivare, ne sta prendendo coscienza adesso. Perché i giocatori che sbandierano ai quattro venti di voler andar via, sono punti fermi del suo progetto. Con l’entourage di Di Lorenzo si sta provando a ricucire un rapporto quasi compromesso, la grana Kvaratskhelia ha una portata enorme. Il d.s. Manna è pronto a partire per la Germania e incontrare il giocatore.

Il georgiano attraverso il papà e il suo agente, ha presentato il conto: vuole andar via. Ufficialmente perché non gioca la Champions e non ritiene il Napoli alla sua portata. La verità è che nell’anno dello scudetto ha guadagnato un milione e duecentomila euro, un decimo dello stipendio del compagno di squadra Osimhen (che ha rinnovato l’anno scorso), il suo contratto scadrà nel 2027 e alla porta c’è il Psg che come stipendio gliene assicura 8 di milioni.

Il Napoli non si fa travolgere dalla tempesta mediatica e al georgiano (o comunque al suo papà) ha risposto in maniera perentoria: «C’è un contratto, il futuro del giocatore lo decidiamo noi. Fine della storia». É l’inizio, invece, della storia, e l’estate si preannuncia effervescente. Kvara fa fatica ad accettare i 4, 5 milioni più bonus che gli propone il club di De Laurentiis (già due gli incontri), vuole di più (chiede 6) e rivendica i mancati guadagni dei due anni già trascorsi.

Nodo clausola: il Napoli non vuole fissarla — l’esperienza con Osimhen che ne ha una di 120 milioni e ad oggi non c’è un club che voglia pagarla — mentre l’entourage del giocatore la pretende. Il Psg ha già fatto un'offerta per Kvara: poco meno di 90 milioni, il club partenopeo l’ha rispedita al mittente. Conte, del resto, è stato chiaro: rinuncia pure a Osimhen (nel suo mondo migliore c’è Lukaku come centravanti) ma Kvara e lo stesso Di Lorenzo sono imprenscindibili".