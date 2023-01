CorrSera - Il Napoli non ha lo sprint di due mesi fa: Skriniar domina Kvara con l'aiuto di Darmian

Napoli - Il Corriere della Sera analizza i duelli della partita tra Inter e Napoli, dove ci sono state delle difficoltà da parte degli azzurri che non sono sembrati affatto quelli di qualche mese fa:

All’Inter serviva una serata come quella di inizio ottobre contro il Barcellona ed è arrivata con modalità piuttosto simili: il Napoli è una squadra che si porta il pallone da casa e gestisce in modo maturo i tempi di gioco, ma concede fatalmente profondità all’avversario quando perde il controllo dell’azione. La prima da titolare di Lukaku dopo la bellezza di 131 giorni ridà ai nerazzurri quella capacità di andare dritti al cuore dell’area con pochi tocchi, partendo da dietro. Inzaghi sceglie Darmian sulla destra, per frenare il più possibile Kvaratskhelia in vista dei duelli con Skriniar, dominati in larga parte dallo slovacco: la mossa funziona, anche perché i napoletani controllano, costruendo la loro ragnatela di passaggi corti e precisi, ma non sembrano avere ancora lo sprint di due mesi fa.