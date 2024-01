CorrSera - Il Napoli è infelice, le ragioni di un crollo record

Basta il numero dei punti in classifica a chiarire la portata del disastro Napoli: -20 dall’Inter prima, nono posto. Si tratta di un record nella storia della serie A a 20 squadre, l’analisi delle ragioni del crollo è imprescindibile. Probabilmente ha origini precedenti finanche alla vittoria dello scudetto.

Napoli infelice

Napoli infelice e in ritiro

Come riporta Il Corriere della Sera, il club degli scontenti, riferito ai giocatori in ansia da rinnovo, nasce proprio nella stagione del trionfo. Tenuto sotto controllo, da un allenatore, Luciano Spalletti, che aveva individuato come sua unica missione la vittoria dello scudetto. Il presidente è in vacanza in Spagna mentre il suo club tocca il punto più basso, il suo vice, il figlio Edoardo, si è concesso anche lui uno stacco dalla tensione della crisi. A Castel Volturno Mazzarri, il team manager Santoro e il d.s. Meluso a tener botta. L’allenatore sta con i suoi calciatori, prova a ricompattare la squadra, a sostenere ogni singolo calciatore, provando insieme a capire gli errori.

