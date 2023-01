CorrSera - Il Napoli deve ritrovare brillantezza e spensieratezza: l'Inter rianima la lotta scudetto

Napoli - Sembrava tutto chiuso e alla fine si è riaperta la lotta scudetto con la vittoria dell'Inter ai danni del Napoli. Gli azzurri ora devono ritrovarsi per dare segnale diverso dopo la lunga sosta Mondiale. Questo quanto scrive il Corriere della Sera:

In attesa di capire se sarà una corsa a cui potrà davvero partecipare fino in fondo anche lei, l’Inter — ora a 8 punti dal Napoli — rianima la lotta scudetto a tre giornate dalla fine del girone d’andata, facendo ovviamente un grosso favore anche a chi le sta davanti e l’ha già battuta: il Milan è a cinque dalla vetta e la Juventus, che scenderà proprio al Maradona tra otto giorni, è a sette punti dal Napoli. Non è ancora una rivoluzione, ma la banda di Spalletti è sembrata timida di fronte a un avversario che in questo stadio strapieno l’ha battuta per la quinta volta di fila: forse è un complesso passeggero, anche perché Onana alla fine mura un tiro secco di Raspadori salvando la vittoria interista, ma di sicuro gli azzurri devono trovare in fretta la brillantezza e la spensieratezza.