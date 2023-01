CorrSera - Il cinismo è una qualità indispensabile per dare la caccia al Napoli: la Juve può diventare la più pericolosa rivale

Napoli - Juventus, Milan e Inter in corsa per lo scudetto contro il Napoli. Il Corriere della Sera analizza il primo turno del 2023 dopo la sconfitta della squadra di Spalletti:

Inzaghi conferma di trovarsi a proprio agio in queste notti senza ritorno. L’Inter riesce a gestire la pressione e si impossessa della partita venendo fuori alla distanza. Lukaku tiene in allarme la difesa del Napoli e Dzeko, il più in forma della compagnia, la stende. Una squadra pratica, concreta, capace di soffrire, finalmente solida e impenetrabile in difesa. Il Milan ha ricominciato da dove aveva finito, nel segno dei soliti ragazzi rampanti, Leao e Tonali, che Pioli ha aspettato, coccolato e lanciato.

Il cinismo è una qualità indispensabile per dare la caccia al Napoli. La Juve risponde solo all’ultimo respiro in casa della Cremonese, penultima, grazie alla punizione dello specialista Milik. Una vittoria allegriana, di corto muso, con poco gioco, molta sofferenza e una bella fetta di fortuna, anche se non va trascurata l’emergenza assoluta con cui sono costretti a convivere i bianconeri. Max l’ha definita un punto di partenza, in realtà è la settima di fila senza subire gol. I giovani tengono in piedi la Signora trasandata ma se con il ritorno delle sue stelle Madama riuscirà a rifarsi il trucco, potrebbe diventare la più pericolosa rivale del Napoli.