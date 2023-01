CorrSera - Forme fisiche e mentali diverse: il calcio a Napoli è un fenomeno politico

Napoli - Inter-Napoli termina 1-0 con la squadra di Spalletti che ha perso i primi punti di vantaggio sulle rivali che sono in corsa per la vittoria dello scudetto. Questo quanto scrive il Corriere della Sera:

Ma c’erano soprattutto due forme fisiche e mentali diverse. Non che abbia contato il tempo giocato a Doha, dai (pochi) giocatori che vi hanno preso parte, quanto l’assenza dagli stadi della Serie A. Il primo tempo di entrambe le squadre mi ha ricordato cosa, da piccolo, provassi nel vedere le maglie neroazzurre: un senso di artificiosità, l’idea che quel collettivo tifato un po’ in tutta Italia, come alternativa alla Juventus, avesse qualcosa di stantio e di grigio. Forse per l’accostamento nella maglia di due colori di per sé inconciliabili, forse ancora per la mancanza di un’identità cittadina e politica. Perché, diciamocela tutta, benché nessuno lo dica, il calcio a Napoli è un fenomeno innanzitutto politico: non nel senso di curve ideologizzate o egemonizzate da singoli gruppi (come per esempio può dirsi per il Livorno, città marinaresca, per altro, alquanto simile a quella partenopea e alquanto fuori posto in Toscana).