CorSera annuncia l'addio di Gattuso: forte di una parola già data a Commisso, desiderio di rivalsa verso ADL

Napoli calcio ultime notizie. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera ci sono pochi margini per un clamoroso colpo di scena, il futuro di Rino Gattuso sulla panchina azzurra sembra ormai scritto. Per il quotidiano l'ex Milan andrà via, direzione Firenze.

Gattuso lascia Napoli, anticipazione Corriere della Sera