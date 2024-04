CorrMezz - Zielinski sembra mentalmente liberato, può fare una cosa prima di salutare tutti e andare all'Inter

L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito a Piotr Zielinski:

"Il secondo tempo di sabato contro l’Atalanta fotografa l’ottimo impatto sulla partita di Zielinski e Ngonge. Il centrocampista polacco, probabilmente rinfrancato dalla qualificazione all’Europeo conquistata con la sua Nazionale, ha colpito un palo con un meraviglioso tiro e si è proposto più volte per gli inserimenti senza palla. Sembra un giocatore mentalmente liberato e si candida come risorsa preziosa per il finale di campionato, prima di salutare tutti e andare all’Inter".