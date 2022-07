Corriere - Simeone e Barak al Napoli, il doppio colpo può arrivare solo in un caso

Calciomercato Napoli, l'edizione odierna del Corriere di Verona riporta le ultime notizie in merito alle trattative con tra Napoli e Verona, con il calciomercato che si appresta a vivere il suo ultimo mese e con il campinato ormai alle porte:

"L’eventuale (e più che probabile) arrivo di Giacomo Raspadori al Napoli non fermerà il passaggio di Giovanni Simeone alla società azzurra. Il Cholito resta un obiettivo del club a prescindere dall’ingaggio di un’altra punta, che sarà – la trattativa col Sassuolo sta prendendo quota – proprio Raspadori.

Il Verona, comunque, frena sull’accordo col Napoli: l’intesa non c’è, innanzitutto, per quel che concerne la formula del trasferimento: l’Hellas non è disponibile a una chiusura che non sia a titolo definitivo ma con il prestito con obbligo di riscatto, soluzione gradita invece al Napoli.

Che, intanto, si prepara a spingere l’offerta per il centravanti argentino a 17 milioni. Lo farà una volta che avrà ceduto Andrea Petagna al Monza, aprendo lo spazio per l’inserimento di Simeone in un attacco pilotato da Victor Osimhen. Il Napoli segue sempre Antonin Barak (ma il Verona ha scartato la proposta di cedere il giocatore ceco insieme a Simeone in un’unica operazione da 25 milioni), ma prima dovrà completare la cessione di Piotr Zielinski al West Ham".