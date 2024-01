Corriere Fiorentino - Dubbio modulo per Italiano: difesa tre oppure a quattro?

Dubbio modulo per Vincenzo Italiano secondo l'edizione odierna del Corriere Fiorentino:

"Resta difficile immaginare quale abito possa scegliere Italiano: difesa a tre, e quindi 3-4-1-2, o 4-2-3-1?. A prescindere dal modulo sarà ancora una Fiorentina in emergenza e con Bonaventura e Arthur non al 100%. Se c’è una cosa che questa squadra ha dimostrato però, è di avere cuore. E allora perché non sognare? Sono 90’ più, in caso di parità, i calci di rigore. Per prendersi un’altra finale, e riscrivere la storia".