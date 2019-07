Corriere di Torino - Juventus, Higuain è un separato in casa. E intanto apre alla possibilità Roma...

Gonzalo Higuain alla Roma, l'affare è possibile. Il Corriere di Torino scrive che l'argentino starebbe ammorbidendo la sua posizione nei confronti dei giallorossi che, raggiunto un accordo di massima con la Juventus, aspetta soltanto un segnale di apertura da parte dell'ex Napoli.

Futuro lontano da Torino, nonostante Sarri - Il rapporto tra i due è sempre stato importante, ma ora il Pipita è separato in casa. La sua stagione comincerà con il remake di quanto avvenuto all’alba dell’ultima annata: il Pipita sosterrà i primi test al J Medical, proprio come avvenne il 30 luglio dell’anno scorso, tre giorni prima che il suo trasloco in prestito oneroso al Milan divenisse ufficiale.