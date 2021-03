Corriere di Bologna - Uscire a testa alta e tornare a casa senza punti, questo è stato Napoli-Bologna

Notizie Calcio - Uscire a testa alta e tornare a casa senza punti. Il film del Bologna è andato in onda anche al Maradona, un grande classico della stagione secondo l'edizione odierna del Corriere di Bologna.

"Finisce 3-1 contro il Napoli in una bella partita fatta e disfatta da un Bologna mai domo. Ottima prestazione, pessimo risultato. Non bugiardissimo, se non nelle misure, perché dall’altra i finalizzatori non hanno sbagliato niente. Il Bologna è sempre stato sul punto di rimediare allo svantaggio, prima il palo di Skov Olsen, poi due reti annullate a Palacio e infine gli avversari sempre in rete quando la squadra si stava riorganizzando con i cambi offensivi. Rimonta interrotta, ma orgoglio vivo e sempre all’attacco"