Corriere di Bologna - Motta vuole infrangere un tabù che dura dal 2016 contro il Napoli

Calcio Napoli - Come si legge sul Corriere di Bologna, i felsinei vogliono battere il Napoli anche per infrangere un tabù che dura dal 2016:

"Dal 2016 a oggi, il Bologna in casa ha battuto gli azzurri solo una volta (3-2 all’ultima giornata del campionato 2018-19, doppietta di Santander) e mastica ancora amaro per la partita della passata stagione, un 2-2 in rimonta contro il Napoli già tricolore e un offside che vanificò il gol di Sansone al 97’ che probabilmente avrebbe spalancato ai rossoblù le porte dei preliminari di Conference League.

Al Dall’Ara oggi il Napoli torna da campione d’Italia in carica, ma la transizione da Luciano Spalletti a Rudi Garcia (e da Giuntoli a Meluso, in dirigenza) per il momento è complessa e nell’ambiente azzurro non mancano le perplessità, nonostante la vittoria di metà settimana in Champions a Braga".