Corriere di Bologna - Il Napoli molla Pulgar e punta tutto su Elmas del Fenerbahce

Secondo l'edizione odierna del Corriere di Bologna, blindata la difesa, il Bologna ora cerca di far quadrare i conti anche negli altri due reparti. La formazione messa a disposizione di Mihajlovic per il ritiro di Castelrotto è già abbastanza competitiva, ma restano evidentemente diversi nodi da sciogliere nel corso dei prossimi giorni. Il primo riguarda Erick Pulgar, attualmente in vacanza dopo le fatiche di Copa America, ma soprattutto in bilico tra la possibilità di restare a Bologna e gli interessamenti di numerosi club. Nelle ultime settimane però idee e sondaggi difficilmente si sono trasformati in proposte concrete ed anche le due società più interessate al cileno in questo momento non sembrano pronte a farsi avanti con particolare decisione. Il Napoli infatti sembra aver virato sul macedone Eljif Elmas proponendo al Fenerbahce 15 milioni più bonus: un investimento che chiuderebbe le porte a Pulgar. Resta invece interessato il Siviglia pur avendo già prelevato Fernando dal Galatasaray: il ds spagnolo Monchi è infatti in contatto continuo con Felicevich, agente del centrocampista rossoblù. La novità delle ultime ore è però che la società iberica non pare intenzionata a versare i 15 milioni della clausola rescissoria ma invece preferirebbe provare ad intavolare una trattativa con il Bologna per prelevare il calciatore ad una cifra inferiore. In tal caso la dirigenza rossoblù tornerebbe ad avere potere nell’operazione e soprattutto potrebbe negare il consenso provando a lasciare Pulgar alla corte di Mihajlovic