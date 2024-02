Corriere della Sera: Napoli da buttare via, gioca il primo tempo per non perdere e il secondo per rimediare

Milan-Napoli 1-0, ennesima sconfitta per gli azzurri in campionato. Il Corriere della Sera oggi in edicola racconta il match di San Siro che vede il Napoli scivolare al nono posto in classifica, lontano ormai 7 punti dalla qualificazione in Champions League.

Ultime news. La partita del Napoli viene descritta così: "Gioca il primo tempo per non prenderle e prova a rimediare nel secondo, ma per la quinta volta consecutiva in trasferta non riesce a segnare. Simeone prima e Raspadori poi non sono all’altezza". Ennesima prestazione negativa, al punto che per il Corriere ormai "la stagione del Napoli è da buttare via e il Napoli che fu è un pallido ricordo".