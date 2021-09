Corriere della Sera - Allegri punta tutto su Morata: ancora nessun gol contro il Napoli in Serie A

Napoli Juve notizie. L'edizione torinese del Corriere della Sera affronta le ore che precedono la partita Napoli Juventus soffermandosi sulle alternative in panchina di Max Allegri e sulla sua unica certezza: il centravanti. A guidare l'attacco della Juve questa sera ci sarà lo spagnolo Alvaro Morata, che contro il Napoli in sei partite di campionato non è mai riuscito a segnare. Per lui contro gli azzurri solo un gol in Supercoppa.

Napoli Juventus: Allegri punta tutto su Morata

Scrive così il Corriere della Sera di Torino: "Toccherà all’attaccante spagnolo trascinare la Juventus nell’insidioso anticipo di oggi (ore 18) in casa del Napoli. Allegri, alle prese con otto assenze, come se già non bastasse il grande vuoto lasciato da Cristiano Ronaldo, non può che affidarsi soprattutto ad Alvaro. Al centro di un attacco sperimentale ci sarà lui, scortato da Bernardeschi e da uno tra Kulusevski (favorito) e Kean. Dopo le presenze senza gol contro Udinese ed Empoli e con la Spagna contro Svezia e Kosovo, el nueve è chiamato a trovare la prima rete stagionale contro il Napoli.

Juve appesa ad Alvaro, dunque, il salvagente per non affogare nel Golfo di Napoli. Lo spagnolo deve trascinare la squadra fuori dai bassifondi della classifica e dalle secche dell’emergenza. L’altra missione di Morata, quella a lungo termine, è altrettanto semplice, almeno a parole. Anzi, a numeri: andare oltre la quota di 20 reti complessive toccata l’anno scorso con Pirlo, in modo da rendere meno pesante l’assenza di Cristiano Ronaldo nella contabilità dei gol bianconeri".