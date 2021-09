"Cervello prima delle gambe". La filosofia di Spalletti mette in riga Osimhen, glielo ha spiegato così

Notizie Napoli calcio. Oggi il Corriere della Sera in edicola analizza il momento degli azzurri, soli al primo posto in classifica e pronti ad affrontare il Cagliari allo stadio Maradona questa domenica. Il Corriere, però, si concentra soprattutto su Luciano Spalletti, considerato il vero artefice di questa squadra, e ne descrive la sua "filosofia pratica applicata al calcio", una filosofia che può essere riassunta nella frase "Il cervello prima delle gambe, per combattere l'imprevisto".

Più in particolare, sul Corriere della Sera c'è un lungo approfondimento sul rapporto che si è creato fra il tecnico Spalletti e l'attaccante Victor Osimhen.

Il metodo Spalletti per Victor Osimhen

Dopo l'espulsione rimediata da Osimhen contro il Venezia alla prima giornata di Serie A, Spalletti ha capito di dover iniziare ad affiliare con lui le armi della fermezza e del garbo - scrive il Corriere della Sera oggi in edicola.

"Osimhen parla in inglese, Spalletti pure, ma aggiunge gestualità e sguardi. Un video nello spogliatoio per mostrare al nigeriano «esuberante», ma anche agli altri compagni che in campo i comportamenti e le reazioni sono variabili che possono determinare il risultato di una partita: l’attenzione deve essere massima. Correre per sprecare energie non serve, la velocità va calcolata e finalizzata. Osimhen ha forza e gamba, la sua falcata va sincronizzata rispetto alla posizione degli altri compagni. Il gol è il prodotto di un unicum che si chiama squadra. Gruppo, insiste Spalletti. Il centravanti è il primo a doverne tener conto".