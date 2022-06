Correa-Napoli, Il Mattino: una caratteristica lo rende il post-Mertens ideale, ma c'è una grande differenza con il belga

Calciomercato Napoli. Nome nuovo per l'attacco del Napoli: piace Correa dell'Inter per sostituire Mertens che da domani sarà svincolato. Ad oggi ci sono stati i primi sondaggi con i nerazzurri, ma la fattibilità della trattativa è ancora tutta da esplorare.

Di Correa ne ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino, paragonando il 27enne argentino a Mertens nel possibile scacchiere di Spalletti:

Da un punto di vista tattico, poi, Correa avrebbe tutte le caratteristiche giuste per prendere il posto di Mertens. È abituato a giocare vicino a un altro attaccante di peso (lo ha fatto alla Lazio con Immobile e lo ha fatto all'Inter con Dzeko) perché sa svariare e aprire spazio per i compagni che arrivano dalle retrovie. Rispetto al belga ha un killer instinct decisamente meno spiccato come riferiscono i numeri della sua ultima stagione di serie A: 6 reti e un solo assist. A Napoli, però, potrebbe trovare più continuità rispetto a quanto accaduto all'Inter, e magari diventare anche più determinante.