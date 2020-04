Coronavirus, Pasquetta blindata e città deserta, salvo eccezioni. Il Mattino: da chi sparava petardi in strada a chi fumava uno spinello o si è perso col navigatore, i casi

Ultime Coronavirus - Pasquetta blindata e città deserta. Quella di ieri passerà alla storia come la giornata di una Napoli sottovuoto spinto. Al Vomero come a Posillipo e Fuorigrotta, dai Camaldoli al centro storico (con minime eccezioni, che hanno riguardato la zona della Stazione e di Porta Capuana), strade, piazze, parchi giardini spopolati. Identica istantanea quella del lungomare, che in questi giorni di festa veniva letteralmente preso d'assalto.

Come riporta Il Mattino:

"Sotto assedio, da terra, cielo e mare, anche la provincia, con riflettori particolarmente puntati sulle isole, la Costiera sorrentina, il Parco del Vesuvio e altre località balneari. Imponente anche lo spiegamento su strade e autostrade, con in prima linea la Polizia stradale. L'elicottero dell'Arma decollato da Pontecagnano ha sorvolato il Vesuvio, per poi puntare verso Sant'Anastasia e la zona di Madonna dell'Arco, meta in tempi normali - nel Lunedì in Albis - di affollatissimi pellegrinaggi dei cosiddetti fujenti. Dato statistico: in tutta l'area metropolitana i carabinieri impiegati ieri sono stati 1200. Naturalmente poi ci sono state le (rare, per fortuna) eccezioni. Con i soliti furbetti beccati in giro. Restiamo sul bilancio dei carabinieri: a Ercolano i militari hanno denunciato un 32enne del posto sorpreso ad far esplodere fuochi d'artificio e petardi in strada, di fronte alla propria abitazione: «Festeggiavo la Pasqua», si è giustificato. A Marano sanzionato un uomo sorpreso a fare footing lontano dalla propria abitazione: il runner si è giustificato dicendo di dover tornare in forma dopo le scorpacciate pasquali. Sanzioni anche a Villaricca per quattro amici che si erano riuniti per giocare a carte. Altre tre persone sanzionate a Mugnano; sono state sorprese a bordo di un'auto, accampando poi la scusa di dover acquistare degli elettrodomestici e di essersi persi a causa del navigatore. A Villaricca due persone - un uomo e una donna - sono stati sanzionati perché non sono stati in grado di giustificare per quale motivo fossero insieme per accompagnare il cane nella passeggiata quotidiana. La donna ha detto di aver incontrato per caso l'uomo e di essere stata corteggiata. Sempre ad Acerra, in corso Italia, un uomo a bordo della propria auto si stava recando presso un centro commerciale ad Afragola per comprare delle sigarette. A Napoli in corso Marianella i poliziotti hanno fermato due giovani che hanno dichiarato di essere usciti da casa per fumare uno spinello".