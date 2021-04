Coronavirus Napoli, Repubblica - Maggiori controlli e accesso al mare off limits: le chiusure per Pasqua

Ultimissime Coronavirus Napoli - La Campania resterà almeno un’altra settimana in zona rossa per l’emergenza Covid-19.

Ma quali sono le restrizioni per questo periodo? L'edizione odierna di Repubblica di Napoli racconta:

"Da oggi a lunedì scattano maggiori controlli. La prefettura comunica che saranno ulteriormente potenziati i dispositivi, con particolare riguardo ai divieti per gli spostamenti, al rischio di assembramenti nelle aree urbane e nei siti più esposti, nei parchi, sui litorali, sulle arterie stradali e autostradali, nelle stazioni, nei porti e negli aeroporti. “Inoltre - si legge in una nota - sono state adottate opportune intese con il Comune per l’adozione di provvedimenti che evitino ogni tipo di afflusso ad alcune spiagge cittadine, non consentito dalle disposizioni vigenti, anche per permettere alle forze dell’ordine di interdirne l’accesso”. Il riferimento è all’ordinanza del sindaco de Magistris su “Misure urgenti per fronteggiare fenomeni di assembramento” che chiede alle forze dell’ordine di chiudere le strade che conducono alle spiagge di Posillipo e Bagnoli in caso di assembramenti. Il provvedimento estende la misura della chiusura temporanea già in vigore per una serie di strade e piazze - a sei vie di accesso alle spiagge: via Franco Alfano, via Ferdinando Russo, discesa Gaiola, via Coroglio, via Nisida e via Marechiaro. La chiusura è prevista “ laddove le forze deputate all’ordine pubblico e sicurezza ravvisino il verificarsi di assembramenti”, e “ per il solo tempo strettamente necessario a ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza, fatta sempre salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”.