Coronavirus Napoli, Repubblica lancia l'allarme: "Mancanza di vaccini, i centri potrebbero sospendere l'attività per due giorni!"

Ultimissime Coronavirus Napoli - Oggi nei quattro centri vaccinali di Napoli sono stati convocati 3385 anziani (da 70 anni in su) e 2000 " fragili". La Campania si adegua così all’ordinanza del commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo. Confermato quindi, lo stop alle vaccinazioni di massa e all’idea di rendere subito località turistiche come le isole " covid free" vaccinando tutti i residenti. Si andrà avanti per fasce di età perché così ha stabilito il governo di Mario Draghi.

Ma non arrivano buone notizie per quanto riguarda i prossimi giorni. A dare la notizia è l'edizione odierna di Repubblica Napoli:

"Ma la programmazione per ora è ferma, limitata solo a oggi. Domani e dopodomani, infatti, i centri vaccinali potrebbero anche sospendere temporaneamente l’attività per mancanza di vaccini. In Campania fanno sapere dall’Unità di crisi sono in arrivo, domani o dopodomani, 148.500 dosi di Pfizer. A queste si aggiungeranno 15.500 siringhe di AstraZeneca e venerdì sbarcheranno in Campania 17300 sieri di Johnson& Johnson. All’appello manca Moderna, il vaccino che è stato consegnato in questi giorni ai medici di famiglia che hanno aderito alla campagna vaccinale".