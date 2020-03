Coronavirus, Napoli: morto un volontario del 118, lascia moglie e figlio piccolo

Ultime notizie Napoli - A dir poco disastrosi i numeri del Coronavirus in tutta Italia, con questa pandemia che ha devastato ancora una famiglia a Napoli. E' morto, infatti, nell'ospedale di Pozzuoli un volontario del 118 di 46 anni che aveva già patologie pregresse e che aveva contratto il virus in questione. Secondo la Asl era giunto in ospedale in condizioni molto gravi. Era sposato ed aveva un figlio piccolo. L'episodio riaccende il dibattito relativo alla sicurezza del personale sanitario, con Asl Napoli 2 Nord che ha prontamente replicato:

"Gli equipaggi del 118 effettuano gli interventi di soccorso sulla base di una valutazione telefonica della Centrale che segnala eventuali casi di pazienti COVID19, così da permettere agli operatori di indossare le tute di contenimento, i visori, le maschere, i guanti e i calzari. Per tutti gli altri casi, l'ASL ha dato indicazione a medici, infermieri, autisti e volontari di indossare sempre la mascherina di protezione e i guanti. Tali presidi vengono assicurati dall'Azienda anche ai volontari".