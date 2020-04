Coronavirus, la strategia del Cotugno convince: addio ai pazienti intubati, ecco come cambiano le cure

Ultime notizie. La diminuzione dei nuovi casi in Campania è la notizia che tutti attendevamo, ma la battaglia è ancora lontana dall'essere totalmente vinta. Il modello Cotugno è stato d'esempio a tutti e, come riportato da Il Mattino, nella "Fase 2" dovrà esserci l'allestimento di una rete sanitaria di monitoraggio adeguata:

"La Campania è riuscita a superare indenne l'ondata di piena dei malati di inizio aprile soprattutto grazie al provvidenziale ruolo svolto dal Cotugno. Il polo infettivologico, nell'arco di dieci giorni, è riuscito a svuotare tutti i reparti e a convertirsi in Covid center attivando altri 100 posti del nuovo plesso dotato di stanze singole a pressione negativa in degenza ordinaria e sub intensiva, puntando su ventilazioni non invasive. Un modello vincente, assurto ad eccellenza internazionale preso a esempio da altre strutture Covid campane".