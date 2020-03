Coronavirus, la Campania si blinda: stop ai rientri dal Nord, misurazione febbre anche per i treni interregionali

Coronavirus, la Campania si blinda e chiude le frontiere: stop ai rientri dal Nord, 70 poliziotti alla Stazione. Alla stazione Centrale, settanta poliziotti della Polfer controllano i treni provenienti dal Nord e diretti al Sud. I “ sorvegliati speciali” sono tre convogli ad alta velocità: il Torino- Napoli arrivato alle 15.03, il Venezia-Napoli giunto a destinazione alle 15.48 e il Milano- Salerno delle 22.15. Gli agenti guidati dalla prima dirigente Olimpia Abate verificano i documenti e le autocertificazioni dei viaggiatori, mentre il personale di Rete ferroviaria italiana misura la temperatura corporea con i termoscanner: se risulta superiore a 37,3 deve essere interpellato il medico. Le verifiche si estendono anche ai trasporti in ambito regionale. Chi rientra in Campania dalle regioni settentrionali senza valida ragione, cioè « comprovate esigenze lavorative » , motivi di « assoluta urgenza » oppure «di salute», viene denunciato. Stesso discorso per chi intende fare il percorso inverso, da Sud verso Nord.

Anche chi si sposta per motivi consentiti dalle norme, quando arriva in stazione ( a Napoli come Afragola, Salerno Caserta, Benevento, Battipaglia, Aversa, Sapri, Eboli, Vallo della Lucania) con treni interregionali deve farsi misurare la temperatura e compilare l’autocertificazione. La regione si blinda, nei giorni più duri del coronavirus.