Coronavirus Italia, Repubblica: nasce wetaxi, un'app che trasporta cibo e farmaci a casa tua

Notizie - Bisogna stare in casa per combattere il Coronavirus e scendere il meno possibile e soltanto per prime necessità. A Napoli arriva Wetaxi, auto che trasportano cibo e farmaci. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

Costretti in casa per evitare il contagio, ora ci pensano i taxi a trasportare cibo e farmaci da un punto all’altro della città. Con tariffe agevolate. Basta un’app: wetaxi, che d’ora in poi non servirà solo per chiamare le autovetture. La start up, nata al Politecnico di Torino, ha aggiornato la sua applicazione e ha aggiunto il servizio consegne. Dopo Roma, wetaxi approda a Napoli grazie all’appoggio della cooperativa Consortaxi (0812222).