Coronavirus Italia, CorrSera: si rivaluta l'idea slittamento partenza Serie A ad ottobre!

Ultimissime calcio Napoli - L’incubo del coronavirus crea una nuova, profonda inquietudine in tutto il mondo del calcio. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere della Seri ieri alcuni dirigenti hanno cominciato a rivalutare l’idea che l’inizio della serie A venga posticipato al 4 ottobre, in modo da poter gestire con maggior tempo a disposizione il nuovo allarme Covid.La Lega ha fissato la prima giornata della nuova serie A per il 19 settembre e ritiene di poter rispettare quel programma, anche perché la prossima stagione si annuncia compressa, in parte per la partenza ritardata e in parte perché a giugno 2021 ci sono gli Europei.

Coronavirus Italia, positivi 7 calciatori

Coronavirus Italia, possibile partenza serie A ad ottobre