Coronavirus Italia, allarme per la variante delta! Draghi: "Possibile quarantena per chi giunge dal Regno Unito"

Coronavirus Italia - Nuovo allarme epidemiologico per quanto riguarda la variante delta E che arriva da Londra. Ne parla La Repubblica oggi in edicola:

La variante delta, o indiana, spaventa la Gran Bretagna. Più contagiosa del 40-60% rispetto all’inglese, che a sua volta superava del 50% il ceppo della prima ondata, rappresenta il 91% dei casi in Inghilterra. A lei è legato l’aumento dei contagi — 7-8mila al giorno, mai così alti da febbraio — che frena le riaperture in Inghilterra. E anche il nostro primo ministro Mario Draghi avverte: «Se dovessero schizzare su i contagi, anche noi dovremmo reinserire la quarantena per chi proviene dall’Inghilterra».