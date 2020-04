Coronavirus, in attesa di un tampone lascia l'ospedale di Castellammare e prende la Vesuviana: fuga anche a Torre del Greco

Ultime coronavirus - Ricoverati in ospedale con i sintomi del coronavirus, fuggono dagli ospedali e uno prende anche il treno. Due pazienti in poche ore, entrambi ricoverati come «sospetti» e in attesa di conoscere l'esito dei test clinici, riescono ad allontanarsi dai reparti Covid. Non hanno retto alla tensione dell'attesa - si sono poi giustificati - e hanno lasciato rispettivamente l'ospedale Maresca di Torre del Greco e il San Leonardo di Castellammare, riuscendo a eludere facilmente controlli e vigilanza.

Come riporta Il Mattino: