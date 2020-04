Coronavirus, Il Messaggero: la Juve non si è esposta in Lega, ma non vuole giocare. Anche l'Inter la pensa così

Serie A - L'edizione odierna de "Il Messaggero" scrive: "La Juve non è uscita allo scoperto con dichiarazioni compromettenti ma di fatto è di quelle che non sono così contrarie allo stop. Il comportamento del club bianconero è evidente. Dei nove giocatori all’estero otto non sono ancora tornati. Cristiano Ronaldo non rientrerà nemmeno oggi. Chissà come avrebbero fatto in caso di via libera per il 4. Altro problema quello della quarantena? Dove verrebbe fatta? I quindici giorni stabiliti dalle linee guida del governo non si possono certo passare nei centri sportivi dove non è possibile controllare".