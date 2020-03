Coronavirus, Gattuso cuore d'oro: donati soldi alla Croce Rossa e un'ambulanza a Corigliano!

Coronavirus Napoli - Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Anzi a donare. E' il caso dell'allenatore della Ssc Napoli 'Ringhio' Gattuso.Il tecnico azzurro secondo quanto riferisce l'edizione odierna di La Repubblica si è reso infatti protagonista di tre iniziative di beneficenza dalla sua “ quarantena” della casa di Posillipo, dove sta passando queste difficili settimane in compagnia della moglie, dei suoi figli piccoli e dei due cani che completano la famiglia, dopo avere deciso di restare in città. L'ex campione del mondo lo ha fatto col decisivo contributo all'acquisto di un'ambulanza attrezzata per il Comune di Corigliano e Rossano, dove è nato 42 anni fa nella frazione marina di Schiavonea: qui vive ancora la sua famiglia. Il Comune di Corigliano e Rossano (quasi 80.000 abitanti, governati dal sindaco Flavio Stasi) ha attivato un conto corrente bancario per la raccolta di fondi destinati alle imminenti necessità dell'emergenza sanitaria. L'urgenza era appunto una nuova ambulanza per il 118. Mancava qualche decina di migliaia di euro e Gattuso ha risposto all'appello della sua comunità. Un ulteriore suo contributo verrà destinato all'acquisto di tamponi.

Donazione Gattuso ambulanza Corigliano Rossano

Ambulanza Gattuso donata a Corigliano e Rossano

Ecco cosa scrive nei dettagli Repubblica