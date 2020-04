Coronavirus, esercito in autostrada e droni in città: ecco cosa si rischia per le gite abusive a Pasqua

Aggiornamenti coronavirus - Chiusura totale e stretta ulteriore per Pasqua e Pasquetta. Come riferisce La Repubblica oggi in edicola, autostrade saranno presidiate dall’Esercito e un drone sorvolerà le città per scoprire assembramenti di persone. Chiusi anche negozi di alimentari e ci sarà un innesto di 100 soldati mirati a blindare i confini regionali e appostarsi sugli snodi stradali che conducono nei luoghi di villeggiatura.

Coronavirus, sanzioni fino a 3 mila euro per i furbetti di Pasqua

Una decisione, quella scattata ieri dal governatore Vincenzo De Luca, giunta anche per gli assembramenti visti ieri in città per l'acquisto di cozze e polpi per festeggiare come da tradizione il giovedì santo. Resteranno aperte le farmacie, le parafarmacie, i benzinai e le edicole. Chi prova a fare il furbo con gite abusive - avvisa il quotidiano - rischia una sanzione amministrativa che va dai 400 ai 3mila euro e sarà costretto alla quarantena per due settimane.