Coronavirus, dati finalmente incoraggianti! Presto via alla fase 2: i dettagli

Aggiornamenti Coronavirus - Covid-19, forse si intravede un minimo di speranza. Come infatti evidenzia La Repubblica oggi in edicola, la pandemia sembra di aver smesso di camminare sul plateau per cominciare a scendere. Sono due i dati che fanno ben sperare. Il primo è relativo ai deceduti: 525, ancora drammaticamente alto ma mai così basso dal 19 marzo a oggi. Poi cala anche il numeri dei ricoverati: ieri erano 61 in meno rispetto a sabato.

Coronavirus, a breve via alla fase 2

E anche i ricoveri in terapia intensiva continuano a scendere. La conferma che siamo sulla strada giusta è giunta anche da Silvio Brusaferro, presidente dell'ISS, intervenuto in conferenza stampa: "La curva ha iniziato la discesa. Tutto il sistema sta portando a un rallentamento significativo della diffusione, l’unica cosa che ci permette di prendere in considerazione misure alternative. Dovremmo cominciare a pensare a una fase 2, se questi dati si confermano". Ma Luigi Di Maio, al contempo, ha chiarito che l'eventuale step successivo: "Non significa liberi tutti. Fase 2 vuol dire rimettere in moto una parte dell’economia". Pian piano riaprirebbero comunque diversi negozi e ci avvieremmo verso una certa normalità, pur convivendo col virus in circolazione e con le dovute misure preventive.