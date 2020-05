Coronavirus, da lunedì riapre parzialmente l'Università Federico II: pronti ingressi contingentati ed in totale sicurezza

Ultimissime Napoli - Come si legge nell'edizione odierna di Repubblica, lunedì dovrebbe riaprire l'Università Federico II di Napoli: "La Federico II si prepara a portare anche in ateneo la Fase 2. Con ingressi contingentati, sanificazioni continue degli ambienti, rilevamento della temperatura all’ingresso delle strutture. Al termine della seduta del Senato accademico, ieri, i rappresentanti della Confederazione degli studenti hanno diffuso una serie di aggiornamenti che sono ora all’attenzione dell’unità di crisi dell’università sulle prospettive di riapertura. La strada è segnata. E prevede, come per tutte le attività del Paese, una serie di step da valutare settimana dopo settimana. I dipartimenti, intanto, stanno autonomamente provvedendo all’acquisto delle mascherine (che saranno obbligatorie solo se nell’ambiente in questione ci sarà più di una persona), e uno stock di 80 mila mascherine dovrebbe essere acquistato entro la metà del mese di maggio. I rappresentanti di Confederazione hanno interloquito a lungo, in questi giorni, con la governance dell’ateneo, e le anticipazioni che forniscono sono anche il frutto del confronto a porte chiuse. La prossima, intanto, sarà una settimana di prova che prevede lezioni ed esami – nonché sedute di laurea – ancora a distanza, con Microsoft che da metà del mese dovrebbe provvedere ad implementare la piattaforma Teams consentendo un maggior numero di video a schermo. E se il personale tecnico amministrativo continuerà in massima parte a lavorare in smart working, le strutture dell’ateneo dovrebbero aprire le porte anche agli studenti che ne avessero bisogno".