Coronavirus, controlli al mare: vietato prendere il sole in spiaggia

Ultime Coronavirus - L'allarme è per il primo week-end della Fase 2 e, il timore del Viminale, è che viste le belle giornate possano essere prese d'assalto spiagge, ville, seconde case e zone di villeggiatura.

Lungomare

Coronavirus, vietato prendere il sole in spiaggia

Anche se viene fatto appello alle persone e al loro senso di responsabilità, dopo l'allentamento delle restrizioni, il ministero dell'interno ha deciso di potenziare i controlli anti-assediamento. Proprio per questo motivo spiagge, ville, seconde case e zone di villeggiatura diventano sorvegliati speciali. Le verifiche saranno meno intense sui mezzi pubblici, proprio per consentire questo maggiore controllo in determinate zone. C'è poi un dettaglio curioso nel decreto: in spiaggia si può correre, camminare, nuotare ma non si può prendere il sole o fermarsi in gruppo. Lo riporta l'edizione odierna de Il Mattino.