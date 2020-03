Notizie - Piero Chiambretti resta in isolamento al pronto soccorso dell'ospedale Mauriziano di Torino. Il conduttore televisivo ha contratto il Coronavirus. Lo stesso è valso per sua madre, fino a qualche giorno fa, quando lo stesso Covid-19 l'ha portata via nel giro di una manciata di giorni. Lo showman è entrato in ospedale sette giorni fa, dopo il ricovero di sua madre Felicit, mancata sabato all'età di 83 anni. A riportare la notizia Repubblica - Torino.