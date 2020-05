Coronavirus Campania, da domani disponibili test sierologici a pagamento: i dettagli

L'edizione odierna de Il Mattino pubblica alcune notizie in merito all'introduzione di test sierologici a pagamento per il Coronavirus. Ecco tutte le novità:

"Non garantiscono alcuna «patente di immunità», ma da domani in tutta la Campania i cittadini potranno finalmente effettuare volontariamente e privatamente i test sierologici. Il test consiste in un prelievo di sangue in grado di stabilire - con una precisione vicina al 100% - se nelle scorse settimane si è stati affetti da Covid-19, magari senza manifestarne i sintomi".

"Sono così rilevati gli anticorpi al Coronavirus. Quasi tutti i laboratori clinici potranno farlo, ma servirà probabilmente un'ulteriore settimana per approvvigionarsi dei reagenti necessari a realizzare le analisi. I costi? Si va dai 30 ai 50 euro, ma non viene escluso dai grandi centri di poter arrivare a farli pagare anche 20 euro. Il risultato sarà disponibile in qualche ora".