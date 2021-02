Coronavirus Campania, allarme nelle scuole: contagi in aumento del 33% negli ultimi 15 giorni

Coronavirus Campania- Nuovo allarme nelle scuole campane: è boom di contagi con una crescita di oltre il 30% negli ultimi 15 giorni.

«I positivi nella scuola ci sono, abbiamo un incremento negli ultimi 15 giorni pari al 33 per cento (secondo i dati emessi lunedì, ndr) tra gli alunni che hanno iniziato la scuola per primi. Mentre quelli delle superiori, che devono ancora rientrare a regime, sono sul 6-7 per cento, numeri contenuti proprio perché non sono ancora in presenza. Vedremo nei prossimi giorni cosa accadrà» spiega il direttore Verdolina durante un intervento radiofonico.

A preoccuparlo sono i contagi tra gli alunni più piccoli che continuano a trottare, ma anche e soprattutto quelli dei più grandi delle medie, coinvolti in pericolosi e lunghi assembramenti all'esterno delle scuole il 25 gennaio, che hanno visto un incremento del 10 per cento.