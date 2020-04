Coronavirus, bel gesto di Koulibaly: soldi e prodotti sanitari inviati a tutto il Senegal per combattere il virus

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive di un bel gesto di Kalidou Koulibaly: "La sua Africa inizia a destargli pensieri, mentre la sua Napoli è fatta di beneficenza e maglia azzurra da rindossare (probabilmente) dal 4 maggio. Sì, la sua Africa, quella che l’ha spinto a mandar soldi e prodotti sanitari in Senegal, in questi giorni, insieme al connazionale Keità (ex Lazio, Inter e oggi al Monaco) perché anche lì il virus si sta insinuando con il suo tetro cinismo. Koulibaly, quello che ha messo (tramite un amico) all’asta la maglia indossata contro il Liverpool per aiutare chiese, parrocchie e bisognosi napoletani, che qualche mese fa si presentò al capezzale di una ragazza senegalese appena dopo il suo parto - sola e senza aiuti di alcun genere in un Ospedale di Napoli -, regalandole 20mila euro e tutto quanto servisse ad un neonato"