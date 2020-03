Coronavirus, allarme focolai domestici in Lombardia: ora ci si ammala in famiglia

Ultime notizie - Se è vero come è vero che il Coronavirus sta avendo effetti devastanti su tutta l'Italia, è innegabile che la Lombardia sia la Regione maggiormente colpita, come confermato dai numeri impietosi di ogni giorno. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, edizione Milano, oggi in edicola, ci sarebbe un nuovo allarme da tenere in considerazione: i focolai domestici. Il fenomeno è facilmente spiegabile: qualcuno contrae il virus e lo sviluppa in maniera asintomatica e, rinchiuso nelle mura domestiche, contagia i familiari. Questo allarme trova conferma nei numeri dal momento che è in costante aumento il contagio familiare.

