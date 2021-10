Cori razzisti, Gazzetta: il Napoli si è fatto promotore di azioni di protesta, ma al di là di una multa non si è mai andati oltre!

Ultime notizie Napoli - Al termine della partita, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone è andato nello spogliatoio del Napoli, scusandosi con Koulibaly per l’accaduto e ha espresso la vicinanza del club a tutti coloro che sono vittime di episodi discriminatori, ribadendo che questi comportamenti sono inaccettabili, a prescindere. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Più volte, il Napoli si è fatto promotore di azioni di protesta nei confronti degli organi preposti a punire manifestazioni del genere, la questione è stata posta più volte agli organi federali e la discussione è stata affrontata anche nelle assemblee di Lega. Ma, al di là di una multa, non si è mai andati oltre, a parte in un paio di occasioni quando sono stati chiusi i settori popolari di quegli stadi in cui si sono verificati episodi di razzismo"